Das plant Kissing für die Bücherei 2022

Plus Das Team um Petra Scola richtete eine neue Rubrik „New Adult“ und einen Miniflohmarkt ein. Führungen und Autorenlesungen sind bald wieder vorgesehen.

Ein Stück Normalität ist in der Kissinger Bücherei eingekehrt: seit Kurzem kann die Bücherei wieder Besucher und Besucherinnen im Rahmen der 3G-Regel einlassen. Wer diesen Nachweis nicht hat, darf auf jeden Fall bis zur Theke kommen, um seine vorbestellten Medien abzuholen. Über diese Bestimmungen ist Büchereileiterin Petra Scola sehr glücklich. Während der 2G-Regel musste ihr Team nämlich einen Rückgang der Besucherzahlen um ein Drittel verzeichnen. Jetzt hofft sie, dass sich die Lage wieder bessert. Sie ist nämlich bereits damit beschäftigt, für die nächsten Monate ein interessantes Programm zusammenzustellen.