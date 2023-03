Kissing

vor 33 Min.

Dauerstreit um Parkplätze am Mergenthauer Weg geht weiter

Plus Die hart umkämpfte Kompromisslösung für die Parkplätze am Mergenthauer Weg in Kissing ist geplatzt. Jetzt ist ein anderes Grundstück im Gespräch.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Eine lange Vorgeschichte, viel Ärger und keine finale Lösung: Der Zwist um die Parkplätze am Mergenthauer Weg geht weiter. Im vergangenen Mai hatte sich der Gemeinderat eigentlich geeinigt. Die Stellplätze am einst illegal errichteten Reitplatz konnten nicht bleiben, dafür sollten sie nördlich davon neu gebaut werden. Daraus wird nichts. Denn es stellte sich heraus, dass die vorliegenden Maße für das angedachte Grundstück nicht stimmten, der Platz reicht nicht aus. Jetzt ist eine andere Fläche im Gespräch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen