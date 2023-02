Defibrillatoren sind in Kissing jetzt öffentlich zugänglich

Drei Defibrillatoren der Gemeinde sind nun in Kissing.

Defibrillatoren sind ein wichtiges Hilfsmittel im Kampf gegen den plötzlichen Herztod. In der Gemeinde Kissing gab es bereits seit 2010 zwei Defibrillatoren in öffentlichen Gebäuden, im Rathaus und der Paartalhalle. Nun wurden die gemeindlichen Defibrillatoren öffentlich zugänglich gemacht und ein dritter installiert. Die neuen gemeindlichen Standorte sind am Haupteingang des Rathauses, an der Paartalhalle beim Eingang zur Sporthalle und am Feuerwehrhaus beim Eingang zur Feuerwehr am Florianstüberl. Ein Defibrillator der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land ist im Eingangsbereich des Bankgebäudes in Kissing.

Geräte leiten Anwender an

Keine Angst müssen die Bürgerinnen und Bürger vor dem Einsatz im Notfall haben. Bei automatisierten Geräten besteht zu keiner Zeit die Gefahr der Fehlbedienung und somit auch kein Risiko für den Patienten. Die Geräte leiten den Anwender Schritt für Schritt an und erkennen, ob eine Schockabgabe nötig und sinnvoll ist. Die Außenwandkästen geben bei Öffnung ein akustisches Signal von sich, es gibt jedoch keine Notrufweiterleitung. Ein Notruf ist getrennt abzusetzen. (AZ)