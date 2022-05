Kissing

vor 17 Min.

Der idyllische Weitmannsee ist ein beliebtes Ausflugsziel

Plus Der Landkreis Aichach-Friedberg hat viele schöne Ausflugsziele, eines davon ist der Weitmannsee. Was man dort machen kann - und woher der See seinen Namen hat.

Von Heike Scherer

Der westlich von Kissing gelegene Weitmannsee bietet mit 36 Hektar Gesamtfläche und einer Länge von 1,15 Kilometern Besuchern aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und auch aus Augsburg sehr viele Freizeitmöglichkeiten. In dem See mit über 30 Inseln und dem daran angrenzenden Wald leben viele verschiedene Tierarten. Stockenten, Blässhühner, Graugänse und Schwäne sind auf dem Wasser zu sehen, im See leben zahlreiche Fischarten. Außerdem gibt es Eisvögel, Graureiher, Kormorane und auch das Klopfen eines Spechtes ist zu hören. An manchen Bäumen sind Bissspuren von Bibern zu entdecken. Sogar Kreuzottern, Ringelnattern, Bisamratten und Iltisse soll es laut einer Tafel geben. Somit ist der Weitmannsee nicht nur ein Naturschutzgebiet, sondern auch Teil des Erholungsgebietevereins Augsburg (EVA).

