Diakon Mühlendyck verlässt die Kissinger Emmausgemeinde

Plus Wieder gibt es personelle Wechsel in der Emmausgemeinde in Kissing. Nun geht der Diakon: David Mühlendyck wird am kommenden Sonntag verabschiedet.

Von Heike John

Die Emmausgemeinde kommt nicht zur Ruhe. Schon wieder gibt es einen Abschied, denn David Mühlendyck wechselt nach 13 Jahren als Kissinger Diakon ins Landeskirchenamt nach München. Gleichzeitig hat sich Pfarrerin Nina Meyer zum Felde in den Mutterschutz mit anschließender Elternzeit bis Ende Januar 2024 begeben. Damit steht die evangelische Pfarrgemeinde nun vor der Herausforderung, die kommenden sieben Monate zu überbrücken.

Kissinger Pfarrerin ist in Mutterschutz

Nach der gut zweijährigen Vakanz, bedingt durch den Weggang von Pfarrer Steffen Schubert, trat im Januar 2022 Nina Meyer zum Felde als Pfarrerin für Kissings evangelische Christen an. Im mittlerweile zweiten Jahr ihrer Amtszeit zeigte sie sich voller Aufbruchstimmung und erarbeitete zusammen mit dem Diakon ein Konzept für eine lebendige Gemeinde. Dazu gehörten Pläne für moderne Gottesdienste zu familienfreundlichen Zeiten in Ergänzung zu traditioneller Liturgie, Abendgottesdienste, theologische Kaminabende und regelmäßige Mitarbeitertreffen.

