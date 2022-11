Dialog in Kissing: Wie funktioniert nachhaltige Mobilität bei Firmen?

Plus Die Regio Augsburg Wirtschaft hat erstmals einen Dialog zum Thema nachhaltige Mobilität in Firmen veranstaltet. Gastgeber war das Kissinger Unternehmen S+P Samson.

Angesichts des Klimawandels versuchen Unternehmen, ressourcenschonender und umweltfreundlich zu wirtschaften. Ein wichtiger Teilbereich ist die Mobilität. Das betonte auch Andreas Thiel, Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, zur Eröffnung des A3-Wirtschaftsdialogs zum Thema "nachhaltige Mobilität". Hier gebe es oft großes Einsparpotenzial an Ressourcen und CO₂ – ebenso wie Möglichkeiten für Firmen, sich zu verbessern.