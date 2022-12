Kissing

Die Auenstraße ist bei Dunkelheit gefährlich für Fußgänger

Martin Krey will für die Auenstraße in Kissing mehr Licht. Er hofft darauf, dass doch noch ein Gehweg kommt, umso den Schulweg für die Kinder sicherer zu machen.

Plus Ein Anwohner aus Kissing versucht seit vielen Jahren, dass die Gemeinde die Gefahrenstelle entschärft. Es gibt einige Gründe, warum bislang noch keine Beleuchtung installiert wurde.

Von Eva Weizenegger

Martin Krey wohnt in der Auenstraße, und er ist unzufrieden. "Seit einigen Jahren versuche ich, über die Gemeinde Kissing eine Verbesserung des Schulweges von der Auenstraße zu den Schulen in Kissing zu erreichen, leider ohne Erfolg", sagt er. Martin Krey läuft entlang der Straße in Richtung Bahnunterführung und zeigt, wo das Problem liegt. "Die Schulkinder, aber auch andere Passanten müssen hier ohne Gehweg und Beleuchtung zur Bahnunterführung und von da aus zur Schule. Einen anderen Weg gibt es nicht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

