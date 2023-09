Die B2 in Kissing ist ab Freitagnachmittag wieder befahrbar

Gute Nachrichten für Anwohner und Pendler: Am Freitag wird die Sperrung der B2 in Kissing aufgehoben. Ein neuer Asphalt soll künftig den Lärm mindern.

Eine genaue Uhrzeit kann Bernhard Habermüller, Bauaufseher vom staatlichen Bauamt Augsburg, nicht nennen. Spätestens am Freitagnachmittag, 8. September, soll der Verkehr auf der B2 in Kissing wieder rollen: Die Arbeiten vom Kreisverkehr bis zur Einmündung der Bahnhofsstraße sind fast abgeschlossen, die Fahrbahndecke wurde abgefräst und ersetzt. Vom neuen Asphalt könnten gerade die Anwohnerinnen und Anwohner profitieren.

Die Arbeiten, die am 9. August starteten, verliefen nach Plan. Nur in der vergangenen Woche kam die Baustelle kurz zum Stillstand, wegen durchgehenden Regens. Durch das Unwetter seien aber keine Schäden entstanden. "Die ein, zwei Regentage hatten wir aber eingeplant, das muss man immer." Doch mehr Niederschlag und es wäre eng geworden: Spätestens am 11. September musste die B2 wieder befahrbar sein, denn dann gehen bereits die nächsten Arbeiten in Rederzhausen los.

Viele Anwohnerinnen und Anwohner dürften jetzt aufatmen, gerade Alt-Kissing und Ottmaring hatten durch den Schleichverkehr gelitten. Habermüller ist selbst Kissinger und könne nachvollziehen, dass gerade Ortskundige den direkteren Weg über Mergenthau und Ottmaring bevorzugten, anstatt die offizielle Umleitung über Ried zu nutzen. Immerhin: "Dafür haben die Menschen in der Münchner Straße gejubelt. Vier Wochen kein Lärm." Der dürfte auch in Zukunft weniger werden. Denn die Arbeiter verbauten einen besonderen, lärmmindernden Belag, berichtet der Bauaufseher. Dieser dämpfe das Radrollgeräusch um bis zu 50 Prozent. "Alle, die diesen Asphalt schon haben, merken einen deutlichen Unterschied und sind begeistert."