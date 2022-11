Kissing

25.11.2022

Die Duschen in der Paartalhalle Kissing sind ein Sanierungsfall

Plus Schimmel, Kalk und Schmutz – wer die Tribünenduschen der Paartalhalle nutzt, darf nicht zimperlich sein. Der Kissinger Sportclub hat jetzt eine Sanierung beantragt.

Von Edigna Menhard

Wer nach seinem Sporttraining im Tribünengebäude an der Paartalhalle duschen möchte, darf sich nicht schnell ekeln. Denn teilweise bieten die Duschpaneelen dort ein schlimmes Bild: Die verkalkten und verschmutzten Duschköpfe tropfen kontinuierlich. An einer Dusche hat sich aufgrund einer undichten Dichtung sogar Grünspan gebildet, der sich an den weißen Wand- und Bodenfliesen unansehnlich abgelagert hat. Großflächige Schimmelflecken breiten sich an den Wänden und der Decke aus.

