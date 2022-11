Die Jugendfeuerwehr ist für Kissing wichtig

Für die aktive Wehr ist der Nachwuchs von großer Bedeutung. Der Feuerwehrbedarfsplan zeigt Mängel auf.

Bei der Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplans (FWBP) in der jüngsten Kissinger Gemeinderatssitzung wurde die Wichtigkeit der Jugendfeuerwehr herausgestellt. Für die Feuerwehr der Gemeinde Kissing ist die Jugendfeuerwehr als Nachwuchsorganisation auch deshalb bedeutsam, weil daraus die künftigen aktiven Feuerwehrmänner und -frauen rekrutiert werden. "80 Prozent unserer aktiven Männer rekrutieren wir aus unserer eigenen Jugendfeuerwehr", erklärte denn auch der stellvertretende Kommandant Michael Häfner.

Ein Jugendraum fehlt

Aber auch hier zeigte der Brandschutzsachverständige und -techniker Thomas Wienecke in seinem Papier für den Feuerwehrbedarfsplan der Kommune etliche Mängel auf. So gäbe es kein eigenes Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr. Insgesamt habe sie 21 Mitglieder, davon 17 männliche und vier weibliche Jugendliche. Durch die gestiegenen Mitgliederzahlen würde der Platzmangel nochmals erhöht. Die Unterbringung der Jugendgruppe im Feuerwehrhaus sei so nicht hinnehmbar. Ein Aufenthaltsraum für die Jugend existiere nicht. Auch befänden sich die Spinde der Jugendlichen im Duschbereich. Wienecke fand deutliche Worte: "Die Jugend von heute ist die Feuerwehr von morgen." (hch)