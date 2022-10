Kissing

18:15 Uhr

Die Kissinger Mittelschule beobachtet die Sonnenfinsternis

Plus Wenn der Sonne ein Stück fehlt, kann doch was nicht stimmen. 300 Schülerinnen und Schüler lernen mit einem Blick zum Himmel, was eine Sonnenfinsternis ist.

Von Christine Hornischer

Die elfjährige Anna aus der fünften Klasse der Kissinger Mittelschule blinzelt in die Sonne. Plötzlich erscheint es ihr, als würde der Sonne ein kleines Stückchen fehlen. "Das schaut aus wie eine angebissene Pizza", sagt Schulleiter Johannes Klier und lacht. Diese partielle Sonnenfinsternis ist das Himmelsspektakel im Oktober schlechthin. Die Mädchen und Buben der fünften und neunten Klassen der Mittelschule kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

