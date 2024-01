Kissing

06:00 Uhr

Die Welt durch die Linse einer zwölfjährigen Nachwuchsfotografin

Plus Die ungewöhnliche Leidenschaft für die Fotografie bereichert das Leben von Sophie Saedtler aus Kissing. Im Unscheinbaren entdeckt sie das Schöne.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Sophie ist ein fröhliches, aufgewecktes Mädchen, das die Welt durch die Linse ihrer Kamera betrachtet. Heute greift sie vermehrt zum Handy, „weil das einfach praktischer ist“. Ihr Handy habe sie halt immer und überall dabei, erklärt die Zwölfjährige und lacht dabei verschmitzt. Ihre prämierten Fotos hat sie so auch alle dabei, und darauf ist sie stolz. „Es ist ein tolles Gefühl, auf der Bühne zu stehen und einen Preis überreicht zu bekommen“, sagt sie. Mama Lisa kann dies nur bestätigen: „Mein Mann Dietmar und ich freuen uns sehr über diese kreative Seite unserer Tochter“.

Schon seit der Grundschule liebt Sophie alles Kreative. „Früher habe ich Playmobil-Filme gedreht“, erzählt sie. Dabei mussten die Figuren eine bestimmte Position einnehmen, Sophie drehte, drückte auf „Pause“, veränderte dann die Position der Figuren und immer so weiter. Das Ergebnis war ein Film, dessen Texte und Handlungen die Zwölfjährige selbst schrieb und erfand. In diese Zeit fiel auch die Teilnahme an ihrem ersten Kinderfotopreis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen