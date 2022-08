Dieb stiehlt Alarmanlage

In Kissing hat ein Unbekannter eine Alarmanlage mitgehen lassen. Hatte der unbekannte Täter einen Einbruch geplant?

Am Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr entwendete ein Unbekannter in der Bahnhofstraße in Kissing eine Alarmanlage. Diese hatte unmittelbar zuvor einen Alarm ausgelöst. Ob der Dieb einen Einbruch plante, konnte bisher nicht bestätigt werden. Die Alarmanlage im Wert von 800 Euro nahm er zumindest mit. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Friedberg in Verbindung zu setzen. (AZ)