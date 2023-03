Diese Regeln gelten künftig auf dem Kissinger Friedhof

Demnächst gibt es für den Kissinger Friedhof Öffnungszeiten. Diese werden aufgrund der Haftung eingeführt, zugänglich ist das Gelände dennoch jederzeit.

Auf der kürzlichen Gemeinderatssitzung stellte Manuela Findl, Sachgebietsleiterin Ordnungs- und Sozialwesen in Kissing, eine überarbeitete Friedhofssatzung vor. Die bisherige Variante wurde im Jahr 2004 erlassen und zuletzt 2018 geändert. Vor zwei Jahren hat jedoch der Bayerische Gemeindetag eine neue Mustersatzung veröffentlicht, die dem aktuellen Rechtsstand und der Rechtsprechung angepasst ist. Zudem wurde Kissing der Bestattungsdienstvertrag zum Ende des Jahres 2022 gekündigt. Die Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags wurde auf die örtlichen Verhältnisse Kissings angepasst und enthält nun kleine Neuerungen.

Kissinger Friedhof hat nun Öffnungszeiten

Die größte Veränderung ist: Bislang konnte die Nutzung des Grabs nach Ablauf der Ruhezeit um zehn oder 20 Jahre verlängert werden. Nun wird diese Möglichkeit auf fünf oder zehn Jahre verkürzt. Das, so Manuela Findl, sei zeitgemäß, weil Bürger und Bürgerinnen oft nicht in Kissing wohnen bleiben. Zum anderen spiegle eine Verlängerung über 20 Jahre hinweg nicht mehr die Gebührenlage, die die Gemeinde vor 20 Jahren hatte, wider. Ein Friedhof solle aber eine kostendeckende Einrichtung sein.

Zudem wird es für den Friedhof offizielle Öffnungszeiten geben. Das habe folgenden Grund: Halten sich Bürger und Bürgerinnen außerhalb der Öffnungszeiten auf dem Friedhof auf und verletzen sich, ist die Kommune nicht haftbar. Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Helligkeit: Januar, Februar, November und Dezember von 8 bis 17 Uhr, März und Oktober von 7 bis 18 Uhr, April und September von 7 bis 19 Uhr und Mai bis August von 7 bis 20 Uhr. Der Friedhof sei aber außerhalb der Öffnungszeiten nicht zugesperrt und jederzeit zugänglich.

Neue Regelungen betreffen zudem das erlaubte Verhalten im Friedhof. So ist jetzt in der Satzung unter anderem erwähnt, dass die Verbreitung von Film-, Video- und Fotoaufnahmen nicht erlaubt ist, außer zu privaten Zwecken. Außerdem dürfen frei lebende Tiere nicht gefüttert werden. An Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung ist es untersagt, störende Arbeiten auszuführen. Auch darf auf dem Gelände nicht gejoggt oder Nordic Walking betrieben werden. In der alten Satzung war bereits ausgeführt, dass man auf dem Friedhof weder rauchen, lärmen oder spielen darf. Das wurde nun noch um den Punkt "Lagern" ergänzt. "Wenn wir das nicht regeln, haben wir auch keine Handhabe dagegen", ergänzte Manuela Findl.