Kissing

12:00 Uhr

Diskussion um Bauprojekt: Kommt ein Hotel mit sieben Stockwerken?

Ein siebenstöckiges Gebäude am Kissinger Ortseingang: Der Kissinger Bauausschuss diskutierte über ein großes Bauvorhaben.

Plus Ein massives Gebäude mit sieben Stockwerken am Ortseingang: Eine Bauvoranfrage führte im Kissinger Bauausschuss zu Verwunderung und Kritik.

Von Anna Katharina Schmid

Ginge es nach den Vorstellungen eines Bauwerbers, entstünde am Kreisverkehr der B2 ein massiver Neubau. Sieben Stockwerke mit Hotel, Restaurant und Wohnungen - direkt am Ortseingang von Kissing. Abschreckend und massiv finden die Idee die meisten Ausschussmitglieder, andere sehen sie durchaus verträglich mit der Umgebung. In jedem Fall erfüllt die Bauanfrage die Bedingungen des vorherrschenden Bebauungsplanes nicht. Erst vor wenigen Jahren war dieser für das Gebiet geändert worden.

