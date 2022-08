Drei Fahrräder am Kissinger Bahnhof gestohlen

Am vergangenen Wochenende wurden drei abgesperrte Fahrräder in Kissing entwendet. Die Polizei Friedberg bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat um Hinweise.

Unbekannte Täter machten sich am Wochenende von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, am Bahnhof in Kissing zu schaffen. Insgesamt drei abgesperrte Fahrräder wurden gestohlen. Der Beuteschaden beträgt etwa 1100 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821 323 1710 entgegen. (AZ)