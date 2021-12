Kissing

Dreimal 500 Euro für den Schullandheimverein

Plus Auch wenn die Corona-pandemie derzeit Klassenfahrten kaum möglich macht, trotzdem spenden der Raiffeisenkreisverband, die Sparkasse Aichach-Schrobenhau­sen und die Stadtsparkasse Augsburg an den Schulland­heim­verein Aichach-Friedberg.

Von Brigitte Glas

"Klassenfahrten sind das, was aus der Schulzeit am besten in Erinne­rung bleibt", sagte Peter Burnhau­ser vom Raiffeisenkreisverband, und genau deshalb wollten die drei Banken solche Schulland­heim­aufenthalte fördern. Er be­grüß­te in den Räumen der Ge­schäftsstelle der Raiffeisenbank Kissing-Mering seine Kollegen Günther Hahn, Birgit Cischek von der Sparkasse Aichach-Schroben­hausen und Rainer Genswürger von der Stadtsparkasse Augsburg. Die Spenden in Empfang nahmen Claudia Genswürger, die Schul­amts­direktorin und Geschäftsfüh­re­rin des Schullandheimvereins, und die Vorsitzenden Erwin Gerst­lacher und Anton Schoder, die Bür­­germeister aus Ried und In­chenhofen.

