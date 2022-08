Dreister Diebstahl: Unbekannter lässt Handtasche mitgehen

Am Samstag stiehlt in Kissing ein unbekannter Täter einer Frau ihre Handtasche, welche sie kurz neben ihrem Fahrrad abgestellt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag gegen 10 Uhr stand eine 38-Jährige an einem Fahrradabstellplatz eines Supermarktes in der Grünzweigstraße in Kissing. Sie stellte ihre Handtasche neben ihrem Fahrrad ab und sah von der Tasche weg. Als sie sich nach kurzer Zeit wieder umdrehte, war die Tasche weg. Es entstand Schaden im oberen zweistelligen Bereich. Die Polizei nimmt Hinweise zur Tat telefonisch unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)