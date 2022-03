Kissing

vor 31 Min.

E-Bike-Fahrer nimmt in Kissing Auto die Vorfahrt

Zu einem Unfall musste die Polizei am Dienstagabend nach Kissing ausrücken.

Beim Zusammenstoß an der Einmündung der Blumen- in die Bahnhofstraße in Kissing wird ein 20-jähriger Mann leicht verletzt.

Leichte Verletzungen trug ein E-Bike-Fahrer bei einem Unfall in Kissing davon. Wie die Polizei berichtet, wollte der 20-Jährige am Dienstag gegen 17.30 Uhr von der Blumenstraße in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah den Pkw einer 36-jährigen Frau, die die Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß prallte der E-Bike-Fahrer gegen die Windschutzscheibe. Der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. (AZ)

