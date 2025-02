Ehrungen bei der Kissinger Fischergilde

Mit einer Rekordbeteiligung von 163 Mitgliedern fand die Mitgliedersammlung der Fischergilde Kissing statt. Dabei konnte der 1. Vorstand Peter Fischer neben den Ehrenmitgliedern Engelbert Pflanz und Roland Nemetz auch die Ehrenräte Werner Böhm und Dieter Bichler, viele der insgesamt 31 Neuzugänge begrüßen.

Im Jahresrückblick ließ Fischer die vielfältigen Veranstaltungen, wie die zweimaligen Aktionen „Saubere Umwelt“, das Vatertags- und Königsfischen bis hin zur Teilnahme einer Fahnenabordnung am Volkstrauertag und der Weihnachtsfeier Revue passieren. Mit den zwei in 2024 erstmals gepachteten Gewässern und dem Juni-Hochwasser waren besondere Themen dabei. Dabei galt der Dank allen Helfern und den Gewässerwarten für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Neugestaltung des „Wörschingsees“ (neben der B2 zwischen Mering und Kissing) und der Hochwasserbekämpfung, da zwei der drei gepachteten Seen über die Ufer traten und ein Fischsterben drohte. Aber auch die anderen Veranstaltungen sowie die angesetzten Arbeitsdienste konnten dank einer hohen Mitgliederbeteiligung gut gestemmt werden.

Beim Bericht der Gewässerwarte wies Peter Berger auf die über lange Zeit eisfreien Seen hin. Dadurch steige der Fraßdruck durch Fisch-Prädatoren wie Kormorane und Gänsesäger. Zudem kommt es durch die fehlende Schneedecke auf dem Eis auch zu einem stärkeren Lichteinfall, der wiederum eine frühe und verstärkte Algenbildung fördert.

Uwe Hafner hob im Bericht der Jugendleiter die umfangreichen Aktivitäten der Jugendgruppe hervor, die mit der Auszeichnung eines Mitglieds als bayerischen Jugend-Fischerkönig einen Höhepunkt hatten. Diese sollen 2025 nochmals ausgeweitet werde. Die scheidenden Jugendleiter Tobias Schmid und Moritz Schneider wurden jeweils mit einem Geschenk bedacht. Der 1. Kassierer Martin Heinold informierte über den aktuellen Mitgliederstand von 468 Erwachsenen und 49 Jugendlichen. Das für 2024 eingeplante deutliche Minus im Haushalt wurde realisiert, da umfangreiche Gestaltungsmaßnahmen am Wörschingsee erforderlich waren. Für 2025 kündigte er wieder einen ausgeglichenen Haushalt an.

Mit dem Kassenrevisorbericht von Werner Mastaller wurde dem Verein eine gute Buchführung attestiert, die die Grundlage für die anschließende Entlastung des Vorstandes bildete. Als Würdigung der langjährigen Verdienste für den Verein mit einer 18-jährigen Tätigkeit als Gewässerwarte wurden Peter Berger, Heinz Burghardt und Alfred Ortlieb durch Herrn Lipp vom schwäbischen Fischereiverband mit der goldenen Ehrennadel des Verbands sowie durch den Verein mit einem Abschiedsgeschenk ausgezeichnet. Zusätzlich wurde ihnen die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Die anschließenden Neuwahlen wurden von Roland Nemetz als Wahlleiter durchgeführt. Beim 1. Vorsitzenden Peter Fischer, 2. Vorsiteznder Stefan Oberhauser sowie den beiden Kassierern Martin Heinold und Kathrin Warzecha, dem Schriftführer Joachim Renner und den drei Beisitzern Andreas Resele, Herbert Bleck und Alfred Dosch gab es keine Veränderung. Dagegen wurde das Team der Gewässerwarte komplett ausgetauscht; mit Max Brandmaier, Tobias Schmid und Moritz Schneider fand hier ein Generationenwechsel statt. Um eine sachgerechte Aufsicht und Unterstützung zu gewährleisten, erfolgte eine Aufstockung des Jugendleiter-Teams auf zehn Personen: Uwe Hafner, Robert Hille, Nico Mayer, Peter König, Anita Klement, Tobias Resele, Michael Habersetzer, Andreas Burghardt, Julian Theile und Gideon Genitheim, erstmals auch mit einer Jugendleiterin, um der wachsenden Zahl an interessierten Mädchen gerecht zu werden.

Bei der Wahl der Ehrenräte traten die bisherigen Amtsinhaber nicht mehr an und das Gremium wurde mit Peter Berger, Heinz Burghardt und Alfred Ortlieb neu besetzt. Eine anstehende Herausforderung wird für den Verein die Umstellung auf eine neue Software mit App und elektronischer Kartenvergabe und Fangerfassung sein. Die Testphase dazu läuft bereits.

Mit einem Dank an Uwe Hafner für die Pflege der Internetseiten des Vereins (www.fischergilde-kissing.de), sowie an Elmar Herr und Joachim Renner für die Gestaltung des Jahreshefts und einen Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen endete die Versammlung. Joachim Renner