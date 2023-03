Ein letztes Solo für die Künstlerin Erika Young

Die Kissinger Künstlerin bestreitet im Bürgerhaus Hochzoll ihre letzte Einzelausstellung. Bei der Vernissage am 12. März wartet eine Überraschung auf die Besucher.

Die Kissinger Künstlerin Erika Young schickt ihre Werke auf Reisen: Vom 12. März bis zum 26. April sind in ihrer letzten Einzelausstellung Aquarelle, Drucke, Acryl- und Ölbilder, Landschaften, Tiere, Blumen, Menschen und Abstraktionen zu sehen. "Altersbedingt möchte ich dieses Kaleidoskop meiner Arbeiten als letzte Einzelausstellung zur Schau stellen", sagt die 79-Jährige, deren Präsentation von ihrer Freundin Gisela Gruber eingeleitet wird.

Kaleidoskop aus verschiedenen Maltechniken

So nennt sie auch ihre Ausstellung im Bürgertreff Hochzoll "Kaleidoskop". 26 Bilder in den verschiedensten Maltechniken sollen dort den Betrachtenden beeindrucken. "Wenn man ein Kaleidoskop schüttelt, ergeben sich auch immer neue Bilder", sagt die Künstlerin. So sehe sie auch diese Ausstellung. Sie zeige auch eine ihrer selteneren Arbeiten, beispielsweise Siebdruck, Radierungen oder Fotografie. Bei der Vernissage am Sonntag, 12. März, um 14.30 Uhr wartet eine Überraschung auf die Besucherinnen und Besucher.

Seit frühester Kindheit war die gelernte Dolmetscherin von Kunst begeistert. Schon als kleines Mädchen mit fünf Jahren hat sie gemalt. "Mein Onkel sah Fische darin", erzählt sie. Das habe ihren Ehrgeiz angestachelt. In ihrer Schulzeit in Landsberg am Lech weckte ein Deutschlehrer ihr Interesse an deutschen Expressionisten und Malern der Brücke. Damals schon begann sie, Franz Marc, Otto Mueller und Paul Gauguin zu kopieren.

Ihre Heirat führte sie 1965 in die USA, wo sie sich bald an einer Ausstellung weiblicher Künstlerinnen beteiligte. Die zweifache Mutter arbeitete später als Dolmetscherin in München und belegte viele Zeichen-, Mal- und Schnitzkurse. "Ich war immer neugierig, neue Techniken zu lernen und auszuprobieren", schaut sie zurück. So belegte sie auch Kurse in Fotografie, Betonguss, Mosaik, Filzen und Keramik.

Mitglied im Fotoclub Mering und beim Kunstkreis Lechkiesel

Als sie 1997 nach Kissing zog, trat sie gleich dem neu gegründeten Kunstkreis Lechkiesel und dem Fotoclub Mering bei. Gerne denkt sie an ihre Reisen in die bedeutendsten Kunstmuseen Europas und Amerikas zurück. Um ihre Aufgeschlossenheit zu zeigen, sehen die Besucher in der Ausstellung ganz unterschiedliche Werke, von abstrakt bis gegenständlich, wobei das Gegenständliche überwiegt.

Besonders die Natur liegt der Künstlerin am Herzen. Das zeigt beispielsweise ihr Ölbild "Nordsee", das ihre Erinnerung an Sylt frisch hält. Abstrakt dagegen ist das Acrylbild "Es geht aufwärts", welches vermittelt, dass es nach jedem Tief wieder nach oben geht. Bilder vom Mandichosee oder Waidmanssee zeigen eindrucksvoll, wie schön unsere Heimat ist.

"Kajakfahrer" ist am Eiskanal in Augsburg entstanden

Bei dem Motiv "Kajakfahrer" ist sie von der Dynamik des Wassers fasziniert. "Das Bild ist nach einer Beobachtung am Eiskanal in Augsburg entstanden", erzählt die 79-Jährige. Wer jetzt aber denkt, Young beeindruckt nur mit ihrer Malerei, muss sich eines Besseren belehren lassen. Die Künstlerin zieht ihre Besucherinnen und Besucher auch mit der Lesung eigener Gedichte in ihren Bann.

In etwa 20 Anthologien wie "Lyrik heute" oder "Annäherungen" sind Gedichte von ihr bereits veröffentlicht worden. Youngs Aufruf "Lasst den Lenz herein, es muss jetzt endlich Frühling sein", passt zu den jetzigen eisigen Temperaturen. Dieses Gedicht wird sie sowohl bei der Vernissage als auch am Donnerstag, 16. März, um 19 Uhr vortragen.

Die Vernissage der Ausstellung "Kaleidoskop" von Erika Young im Bürgertreff Hochzoll, Neuschwansteinstraße 23a, ist am Sonntag, 12. März, um 14.30. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten Montag, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, Donnerstag von 16 bis 19 Uhr und zu den Veranstaltungen des Bürgertreffs zu sehen.