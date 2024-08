Ein Restaurant für die Sportler: In der Paartalhalle öffnet das Manolitos

Bilder mit mexikanischen Motiven zieren die Wände. Über der Bar hängen Sombreros, Kakteen und Tonfiguren sind in den Nischen an der Wand aufgestellt. Große Karaffen mit Wasser und Limettenscheiben stehen bereit, für die Gäste gibt es zudem gratis alkoholfreie Erdbeer- und Mangomargaritas zur Begrüßung. Elmar Lochbrunner und sein Team eröffneten das neue Restaurant „Manolitos“ in der Paartalhalle. Nach längerem Leerstand ist wieder Leben ins Bistro eingekehrt. Die ersten Gäste sind begeistert vom Augsburger Restaurant und freuen sich, dass sie jetzt in ihrem Wohnort eine kleine Variante vorfinden.

„Manolitos“ gab es auch schon in Augsburg

Rennata Terzini arbeitet an der Bar, während die Studentin Vivien Fünfer als Bedienung stundenweise tätig ist. „Es ist hier in Kissing ein tolles Ambiente. Ich liebe es, Gäste zu bedienen und die Bewegung macht Spaß. Es ist schon mein drittes Jahr im Manolitos“, verrät sie. Beide waren schon im Augsburger Restaurant in der Rosenaustraße im Einsatz, das am 18. Dezember schließen musste, weil der Pachtvertrag auslief. Dort hatten sie viele Stammgäste. Sie hofft, dass die mexikanische Küche auch in Kissing gut ankommt. Constanze Moritz hatte die Leitung des „Manolitos“ in den vergangenen vier Jahren und erzählt, dass sie zwei Restaurants planen. „Im Herbst soll erst das neue große Restaurant in Augsburg fertig werden. Wir wollten nicht, dass die mexikanische Küche ausstirbt und suchten nach einem neuen Standort, den wir in Kissing gefunden haben. Künftig wird es ein großes und ein kleines Manolitos geben“, sagt sie.

Für die Gemeinde und besonders die Sportlerinnen und Sportler der Paartalhalle ist der neue Pächter ein Gewinn. Kissings Bürgermeister Reinhard Gürtner erklärt, dass der Vertrag derzeit noch befristet ist, mit der Option der Verlängerung. „Wir sind natürlich an einer dauerhaften Zusammenarbeit interessiert. Bürgermeisterkollegen machten mich auf den Pächter aufmerksam. Er hat die Erfahrung und weiß mit großen Gastronomiebetrieben umzugehen“, so Gürtner. Eine erste Kontaktaufnahme verlief sehr gut. Daraus könne man was machen, lautete die Aussage von Elmar Lochbrunner. Beeindruckend sei es für den Bürgermeister gewesen, dass sich Lochbrunner sowohl die Gastronomie als auch das Umfeld mehrmals ansah und nicht eine sofortige Entscheidung traf. „Das Ausloten zeigt das große Interesse auf eine langfristige Zusammenarbeit. Ich würde mich freuen, wenn die Paartalhalle eine dauerhafte Wiederbelebung erfahren würde“, hofft der Bürgermeister.

Das steht im neuen Kissinger Restaurant auf der Speisekarte

Was können die Gäste im „Manolitos“ essen und trinken? Die Auswahl ist groß. Wer nur Kaffee trinken möchte, findet frische Kuchen in der Kühltheke und kann dazu auch mexikanischen Kaffee mit Espresso, Sahne, Kahlua und Tequila oder Café Manolito mit einem Baileys genießen. Als Vorspeisen bieten sich Nachos mit Soßen und Guacamole an. Außerdem gibt es Quesadillas, das sind gebratene Tortillas mit Käse, Gemüse und Pute. Als Hauptspeisen stehen verschiedene Salate, Burger und typisch mexikanische Gerichte im Speiseplan. Wer gerne Steak ist, dem empfiehlt Vivien Fünfer das Texas Steak mit Speck und Spiegelei. Typisch mexikanische Speisen sind Enchiladas oder Burritos. „Papa Asada de Pollo“ ist eine Ofenkartoffel, die mit Hähnchenbrust und Gemüse gefüllt und mit Käse überbacken ist. Die vegetarische Variante enthält Blattspinat, Gemüse und Schafskäse.

Mexikanische Desserts sind Churros, ein Spritzgebäck mit Zimtzucker, serviert mit Vanilleeis und Schokoladensauce. „Chimiechanga con Helado“ ist ein frittierter Weizentortilla mit Vanilleeis, Biskuitfüllung, der mit Schokosoße übergossen wird. Die Auswahl an Getränken ist auch sehr umfangreich. Bei den Biersorten ist das mexikanische Corona und Desperados vertreten. „Wir servieren auch ein Homemade Tequila Beer mit Radler, Limettensaft und zerstoßenen Limetten“, erklärt Vivien Fünfer.

Das Restaurant „Manolitos“ verfügt über 15 Tische im Innenraum. Außen befinden sich 16 weitere. Es hat bis auf Weiteres von Mittwoch bis Samstag von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten können sich jedoch bald ändern. Weiteres Personal für Theke, Service und die Küche wird gesucht. Wer interessiert ist, kann sich unter der Telefonnummer 0821/520745 oder der E-Mail-Adresse info@gastello.de melden.