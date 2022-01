Kissing

vor 49 Min.

Zeugen gesucht: Einbrecher erbeuten in Kissing mehrere Hundert Euro

Unbekannte Einbrecher waren in einem Wohnhaus in Kissing zugange.

Unbekannte steigen über ein Fenster in ein Wohnhaus in Kissing ein. Dabei richten sie auch Sachschaden an.

Am im Laufe des Dienstags drangen bisher unbekannte Täter in der Beethovenstraße in Kissing über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Es wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 0821/323-3810. (AZ)

