Kissing: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei gibt Tipps zum Einbruchschutz in der Urlaubszeit

Kissing

Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei warnt und gibt Tipps

Unbekannte brechen in ein Haus in der St.-Bernhard-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen und rät zu besonderer Vorsicht in der Urlaubszeit.
    Unbekannte brechen in ein Haus in der St.-Bernhard-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen und rät zu besonderer Vorsicht in der Urlaubszeit. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Montagabend um 20 Uhr und Donnerstagvormittag um 9.15 Uhr sind ein oder mehrere unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus in der St.-Bernhard-Straße in Kissing eingebrochen. Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

    Gerade in der Urlaubszeit rät die Polizei, Fenster, Balkon- und Terrassentüren immer vollständig zu verschließen und keine Hinweise auf Abwesenheit – etwa in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter – zu geben. (AZ)

