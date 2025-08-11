Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei warnt und gibt Tipps

Zwischen Montagabend um 20 Uhr und Donnerstagvormittag um 9.15 Uhr sind ein oder mehrere unbekannten Täter in ein Einfamilienhaus in der St.-Bernhard-Straße in Kissing eingebrochen. Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord verschafften sie sich gewaltsam Zutritt. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Gerade in der Urlaubszeit rät die Polizei, Fenster, Balkon- und Terrassentüren immer vollständig zu verschließen und keine Hinweise auf Abwesenheit – etwa in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter – zu geben. (AZ)