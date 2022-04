Eine Kissinger Künstlerin verkauft ihre Schnitzereien weltweit

Plus Geschnitzte Kunst für Hamburg, Dresden, Göteborg - Bildhauerin Christiane Sandler ist weltweit tätig. Wie die Kissingerin ihre Werke kreiert.

Leise knistert das Feuer im Kamin, Berger-Hündin Fio kommt bellend Besuchern entgegen, um sich im Anschluss zufrieden kraulen zu lassen. Im Regal stehen ordentlich aneinandergereiht Skulpturen aus Holz, Gips und anderen Materialien, darunter Tierfiguren, Engel, Maria mit Kind, Figurengruppen, Frauenköpfe, Ornamente - die Bildhauerin Christiane Sandler hat es sich in ihrem Altkissinger Atelier gemütlich gemacht. Gerade schnitzt sie florale Holzverzierungen für die Orgel eines amerikanischen Auftraggebers. Sie selbst sieht sich nicht nur als Künstlerin, sondern vor allem als Handwerkerin.