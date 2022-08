Kissing

vor 17 Min.

Einsatz für den Tierschutz braucht die nötige Unterstützung

Plus In Kissing gründete sich ein Verein für heimatlose Katzen. Dass dieses Engagement in unserer Region bitter nötig ist, zeigt die Arbeit der Tierschützerinnen.

Von Eva Weizenegger

Katzenbesitzerinnen und -besitzer wissen nur zu gut, was es heißt, wenn der geliebte Vierbeiner wieder nicht vom Freigang zurückgekommen ist. Das sind bange Stunden, bis endlich doch die Katzenklappe geht und der Kater von seinem Rundgang wieder zurück ist. Das kann nur der nachvollziehen, der selbst schon einmal tagelang damit zugebracht hat, im Internet unzählige Gesucht- und Gefunden-Meldungen auf den einschlägigen Portalen durchzuforsten. Jeder, der vorhat, sich eine Katze oder einen Kater zuzulegen und sich dazu entscheidet, diese als Freigänger zu halten, sollte sich vor Augen halten, dass dazu auch die Ungewissheit gehört, ob und wann diese heimkommen. Denn eine Katze hat ihren eigenen Willen.

