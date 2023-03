Eintauchen in andere Zeiten: Neue Lesungen in der Bücherei stehen an

Die Bücherei Kissing bietet zwei literarische Abende mit vier Autoren historischer Romane. Eine bekannte lokale Autorin moderiert die Veranstaltungen.

Mit zwei Buchpräsentationen lädt die Kissinger Bücherei ihr Publikum am 22. März und am 3. Mai dazu ein, in die Vergangenheit einzutauchen. Unter diesem Motto stehen die beiden literarischen Veranstaltungen, die gleich vier namhafte Autorinnen und Autoren mit ihren aktuellen Bestsellern nach Kissing führen. Am Mittwoch, 22. März, ist Heidi Rehn zu Gast und liest aus ihrem Buch „Die Frau des Blauen Reiter“. Am selben Abend stellt auch der Autor Oliver Pötzsch sein neues Werk „Die Henkerstochter und die schwarze Madonna“ vor. Einen weiteren Lesungsabend gibt es am Mittwoch, 3. Mai, mit Lisa Graf und ihrem Band 2 der erfolgreichen Saga um den legendären Aufstieg des Feinkostladens Dallmayr unter dem Titel „Der Glanz einer neuen Ära“. An ihre Seite tritt Christoph Weigold mit „Der Mann, der nicht mitspielt“ und stellt damit den ersten Band seiner Serie rund um den Detektiv Hardy Engel vor. Band 4 der erfolgreichen Reihe wird im Sommer erwartet.

Namhafte Autorinnen kommen nach Kissing

Büchereileiterin Petra Scola freut sich besonders, dass beide Lesungsabende von Angela Eßer moderiert werden. Die in Merching wohnhafte Autorin und Herausgeberin vieler Anthologien hat vor allem als langjährige Sprecherin des Syndikats, einer Vereinigung von Krimiautorinnen und -autoren, beste Kontakte zu namhaften Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Sie regte auch an, das staatliche Förderprogramms „Neustart Kultur“ in diesem Jahr noch einmal zu nutzen, um literarische Abende zu bieten, die normalerweise das Budget einer Bücherei in einem Ort wie Kissing bei Weitem sprengen würden. „Dieses Jahr ist die letzte Möglichkeit, noch einmal aus diesem während der Pandemie zur Verfügung gestellten Topf für Literaturveranstaltungen zu schöpfen“, erklärt Angela Eßer.

Erfolgreich war im vergangenen Jahr die Lesungsreihe mit bekannten Krimi-Autoren. Die gut besuchten Autorenabende bestätigten Büchereileiterin Petra Scola darin, eine Fortsetzung zu wagen. „2022 Jahr hatten wir vorwiegend zeitgenössische Krimis, dieses Mal wird es historisch“, kündigt das Team an. „Dank der Vermittlung von Angela Eßer haben wir wieder eine gute Mischung an Autorinnen und Autoren und mit ihrer Moderation erfährt das Publikum dann auch einiges an Hintergrundinformationen“, freut sich Petra Scola. Zum Auftakt kommt Heidi Rehn von München nach Kissing und präsentiert mit „Die Frau des Blauen Reiter“ die Geschichte einer großen Malerin, deren Liebe zu Franz Marc und einiges über die berühmte Künstlergruppe "Der Blaue Reiter". Eine große Leserschaft kennt die Journalistin und Historikerin auch durch ihren historischen Roman „Die Buchhandlung in der Amalienstraße“ und ihr Buch über Erika Mann. Für "Die Liebe der Baumeisterin" erhielt sie 2014 den "Goldenen Homer", die bekannte Auszeichnung für historische Belletristik.

Der zweite Gast am ersten Lesungsabend kommt ebenfalls aus München und bringt Band 9 seiner bekannten Henkerstochter-Saga mit. Inspiriert wurde er für seine Reihe aus seiner eigenen Familiengeschichte, denn er stammt aus einer Henkersdynastie in Schongau. Beginn des Literaturabends zwischen Kunstakademie und Henkermilieu ist um 19.30 Uhr. Dieser wie auch der Abend im Mai ist für das Publikum dank des Förderprogramms kostenfrei. Es ist auch keine Anmeldung notwendig.

