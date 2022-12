Emmausgemeinde in Kissing gibt es nun seit 60 Jahren

Ein besonderes Jubiläum für die Emmausgemeinde: Zum 60-jährigen Bestehen gibt es am Sonntag einen Festgottesdienst sowie eine Vorleseaktion für Jung und Alt.

Die festlichen Ereignisse häufen sich derzeit in der Kissinger Emmausgemeinde. Nach dem 25. Geburtstag der evangelischen Kindertagesstätte Spielburg kann am kommenden Sonntag, 4. Dezember, das 60-jährige Bestehen der Emmauskirche gefeiert werden. Dazu gibt es um 10 Uhr in der Emmauskirche einen Festgottesdienst mit Festprediger Axel Piper.

1962 erfüllte sich der lang gehegte Wunsch der Emmausgemeinde nach einer eigenen Kirche. Gerade einmal 400 evangelische Christen lebten 1960 in Kissing, als sie den Entschluss fassten, ein eigenes Gotteshaus zu bauen. Sie gehörten zu dieser Zeit zur Meringer Kirchengemeinde und erhielten ab 1949 eine eigene Predigtstelle. Die Gottesdienste wurden zunächst in der Peterskapelle in Alt-Kissing gefeiert.

Im Juli 1962 wurde die Emmauskirche in Kissing gebaut

Später stellte die katholische St. Bernhards-Kirche den evangelischen Mitchristen einen Raum für Gottesdienste zur Verfügung. Im Jahr 1960 wurde dann das Grundstück an der Schulstraße erworben. Zwei Jahre später, im Juli 1962, erfolgte die Grundsteinlegung für Kirche und Gemeindezentrum. Am 23. Dezember, dem vierten Advent, wurde die neue Emmauskirche von Vikar Hans Albrecht Nützel eingeweiht.

Pfarrerin Nina Meyer zum Felde freut sich auf den Jubiläumsgottesdienst. Foto: Heike John

Inzwischen hat sich die Zahl der evangelischen Christen in Kissing knapp verfünffacht. Eine schwierige Zeit hatte die Emmausgemeinde nach dem Weggang von Pfarrer Steffen Schubert zu meistern. Mit Pfarrerin Nina Meyer zum Felde konnte Anfang dieses Jahres die rund zweijährige Vakanz beendet werden. Zusammen mit ihr freuen sich der Kirchenvorstand und die Gemeindemitglieder nun auf den Jubiläumsgottesdienst am zweiten Adventssonntag. Musikalisch wird er vom Kissinger Posaunenchor und dem Gospelchor "EmmausVoices" gestaltet.

Jubiläumsveranstaltungen in der Kissinger Emmausgemeinde

Ein Ausschnitt aus den bunten Kirchenfenstern, symbolisch für die bunte Vielfalt in der Gemeinde, schmückt die Einladung zur Geburtstagsfeier der Emmauskirche. Sie enthält auch das Motto der evangelischen Kirchengemeinde "Gott lieben – Menschen lieben". In diesem Sinne sind auch ehemalige Mitglieder der Kirchengemeinde und Freunde eingeladen. Gelegenheit zum Austausch bietet ein Sektempfang im Anschluss an den Gottesdienst.

Aus Anlass des Jubiläums wird in den kommenden Adventswochen unter dem Motto "KirchenBuch" auch eine besondere Aktion für Kinder und Erwachsene geboten. Jeweils montags um 17 Uhr (Termine 5., 12. und 19. Dezember) ist Vorlesezeit für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter. Zu wunderbaren Weihnachtsgeschichten gibt es Punsch und Lebkuchen und auch eine Überraschung. Samstags um 17 Uhr (3., 10. und 17. Dezember) sind die Erwachsenen eingeladen, in der adventlichen Atmosphäre der Emmauskirche eine Vorlesezeit zu genießen und sich auch einen "Deckensegen" zu holen. "Wir möchten mit unserer Aktion möglichst viele Menschen einladen, jetzt im Advent in unsere Kirche zu kommen", wünscht das KirchenBuch-Team.