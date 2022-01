Erfolgreich durch TV-Show: So geht es Emilia Würsching nach Love Island

Plus Emilia Würsching aus Kissing suchte bei der TV-Show Love Island ihren Traummann. Wie die 22-Jährige mit ihrer Berühmtheit umgeht und was ihre Ziele sind.

Die große Liebe wollte Emilia Würsching im vergangenen Jahr in der TV-Show Love Island finden. Weder den Traummann noch die Siegprämie von 50.000 Euro nahm die heute 22-Jährige mit nach Hause. Dennoch hat sich durch ihren Fernsehauftritt einiges verändert. Wie es der Kissingerin seitdem ergangenen ist und ob sie mittlerweile einen Partner gefunden hat.