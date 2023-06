Kissing

Erinnerungsprojekt: So will Kissing seine Geschichte lebendig halten

Der Erfahrungsbericht von Sondengeher Christian Narr (dritter von rechts) stieß beim Runden Tisch in Kissing auf großes Interesse.

Plus Der Runde Tisch zur Ortsgeschichte tagte in Kissing mit spannenden Themen. Etwa, wie sich die Altortjugend engagiert und was sich bei der Hiasl-Forschung tut.

Von Anna Katharia Schmid

Die Tradition des Jaudusfeuers, das Hobby eines Sondengehers auf antiken Spuren, die Erforschung des Lechrainer Dialekts und die Geschichte des bayerischen Hiasl in ihrem historischen Kontext: All diese Punkte standen auf dem Programm der dritten Zusammenkunft des Arbeitskreises Kissinger Ortsgeschichte. Regelmäßig laden die Kissinger Bücherei- und Archivleiterin Petra Scola und Barbara Kurz als Mitinitiatorin seit vergangenem Jahr zu einem Treffen, um die Ortshistorie lebendig zu halten.

Sie wollen Wissen über Kissing erhalten

Eine große Runde nahm in der Bücherei zwischen den Buchregalen Platz, darunter auch Dieter Bordon, Leiter des Nachbararchivs in Mering und sein Mitarbeiter Günter Bernreiter. Sie setzen auf gute Zusammenarbeit und einen regen Erfahrungsaustausch mit den Kissinger Kolleginnen und Kollegen, die das gleiche Interesse hegen, nämlich Ortsgeschichte lebendig zu halten. Sie wollen dafür sorgen, dass historische Dokumente und Fotos in Kisten, Schränken und auf Dachböden nicht verstauben und vor allem nicht radikalen Aufräumaktionen der Nachkommen zum Opfer fallen. Unwiederbringliches Wissen der älteren Generation müsse rechtzeitig bewahrt werden, war man sich einig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

