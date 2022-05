Erlöse des Kissinger Altortfestes fließen in eine besondere Kapelle

Am 22. Mai findet das Kissinger Altortfest auf dem Salerhof statt. Die nach der Corona-Pause lang ersehnte Feier beginnt mit einem besonderen Höhepunkt.

Nach zweijähriger, pandemiebedingter Pause kann heuer das traditionelle Kissinger Altortfest wieder stattfinden. Rosa Wagner stellt auch dieses Mal wieder ihren Hofraum und die landwirtschaftlichen Gebäude zur Verfügung, und ein großes Team von Ehrenamtlichen aus Altkissing wird dieses von vielen erwartete Fest auf dem "Salerhof" in der Hauptstraße 8 (Richtung Asamhof) wieder ausrichten.

Ein musikalisches Programm begleitet das Altorfest in Kissing

Der Festtag am Sonntag, 22. Mai beginnt um 9 Uhr mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Alfredo Quintero auf dem Kalvarienberg unterhalb des Burgstalls. Anschließend wird die Orgel in der Burgstallkapelle gesegnet. Sie wurde noch aus Mitteln des ehemaligen Förderkreises für Kissinger Kirchenmusik angeschafft. Zum gemütlichen Beisammensein bei einem Frühschoppen sowie Mittagessen und Kaffee und Kuchen treffen sich die Besucher anschließend auf dem Salerhof, wo die Musikkapelle Kissing um die Mittagszeit wieder das musikalische Rahmenprogramm bietet. Wie immer wird auch ein Zelt aufgestellt, sodass eine unsichere Witterung für die Feier kein Hindernis ist. Über Kuchenspenden, die ab 9 Uhr abgegeben werden können, würde sich das Team sehr freuen.

Das Altarbild der Kissinger Badangerkapelle ist kaum noch zu erkennen. Foto: Heike John

Zum Abschluss findet um 18.30 Uhr auf dem Festgelände eine feierliche Maiandacht statt, die der Tradition gemäß vom Männergesangsverein Liederkranz musikalisch gestaltet wird. Vom Reinerlös der Veranstaltung soll die dringend nötige Innensanierung der Badangerkapelle durchgeführt werden.

Das Altarbild der Badangerkapelle soll renoviert werden

Die kleine offene Votivkapelle befindet sich neben der Bahnhofstraße gegenüber dem Landgasthof Grundler. Erbaut wurde sie 1706 von Melchior und Jakob Wörsching aus Dankbarkeit für eine Heilung. An dieser Stelle hatte bereits deren Vater, der gebürtige Kissinger Georg Wörsching, im Jahr 1679 ein Holzkreuz errichten lassen. Damals stand die kleine Gebetsstätte noch ein gutes Stück außerhalb des Dorfes mitten in den Badangerwiesen. Dies Lage führte zu dem ortsüblichen Namen Badangerkapelle. Das Altarbild der Kapelle geht ebenfalls auf Jakob Wörsching zurück. Denn er erkrankte der Überlieferung nach 1714 erneut und rief in seiner Not die "Sieben Zufluchten" um Hilfe an und gelobte im Fall seiner Genesung ein Gemälde davon anfertigen zu lassen.

Das Altarbild ist mittlerweile ramponiert und verwittert und das Bildmotiv der sieben Zufluchten kaum noch erkennbar. Ihm gilt das Hauptaugenmerk der geplanten Innenrenovierung. Glücklicherweise handelt es sich um ein Duplikat. Das ursprüngliche Gnadenbild der Kapelle befindet sich aus Sicherheitsgründen in Verwahrung. Eine weitere Besonderheit ist eine ans Kreuz geschlagene, gekrönte, bärtige, mit einem Rock und nur einem Schuh gewandete männlich-weibliche Figur, um die sich die Legende von der Heiligen Jungfer Kümmernis rankt.