Am Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Friedberg in der Münchner Straße in Mering gegen 22:30 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Der 52-jährige Fahrer eines Opel konnte hierbei lediglich einen ausländischen, ungültigen Führerschein vorzeigen. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und den Fahrer erwartet eine Strafanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. (AZ)

