Fahrer missachtet "rechts vor links" - und haut dann ab

Die Polizei sucht einen Autofahrer der in der Kissinger Römerstraße die Rechts-vor-links-Regelung missachtete, einen Unfall verursachte und dann davonfuhr.

Die Polizei Friedberg ermittelt in einem Fall von Unfallflucht an der Einmündung Römerstraße/Römerweg in Kissing. Am Freitag gegen 13.15 Uhr bog ein unbekannter Autofahrer von der Münchner Straße in die Römerstraße ein. An der nächsten Einmündung Römerstraße/Römerstraße kam ein 53-jähriger Fahrzeugführer von rechts aus der Römerstraße und wollte nach links in Richtung Münchner Straße abbiegen. Der Unbekannte beachtete die Rechts-vor-links-Regelung jedoch nicht, sodass der 53-jährige Autofahrer ihm ausweichen musste und dadurch ein geparktes Fahrzeug touchierte. Das geparkte Fahrzeug sowie der Wagen des 53-Jährigen wurden leicht beschädigt. Es entstand Sachschaden von 7500 Euro. Der Unfallverursacher konnte unerkannt flüchten. (AZ)