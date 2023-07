Kissing

vor 48 Min.

Fahrzeuge prallen zusammen: Verletzter bei Unfall in Kurve

Zwei Fahrzeuge sind in Kissing aufeinander geprallt.

Artikel anhören Shape

Eine Frau fährt in Kissing an einem parkenden Pkw vorbei und kollidiert daraufhin mit einem Pkw in der Gegenrichtung. Der entstandene Schaden ist beträchtlich.

Zwei Pkw sind am Dienstag in Kissing aufeinandergeprallt. Die beiden Fahrzeuge fuhren gegen 15.30 Uhr entgegengesetzt auf der Ottmaringer Straße. Dabei musste die Fahrerin einer der Wagen an einem parkenden Pkw vorbeifahren. Verletzter und hoher Sachschaden bei Unfall in Kissing In einer kurz danach verlaufenden Kurve stießen die Fahrzeuge dann zusammen. Der andere Pkw-Fahrer wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Es entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)

Themen folgen