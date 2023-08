Kissing

Aus der Villa Kunterbunt wird ein modernes Mehrgenerationenprojekt

Plus Die Familien Seiler und Straller aus Kissing planten zunächst etwas ganz anderes. Doch statt Um- und Anbau realisierten sie einen modernen Neubau.

Von Eva Weizenegger

Vier Jahre dauerte es, bis aus einer Idee Realität wurde. 2019 überlegten sich Nina Seiler und ihr Mann Patrick, dass sie in Kissing ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen wollen. Gemeinsam mit Nina Seilers Mutter Irmgard Straller wollten sie das Elternhaus so umbauen, dass das Erdgeschoss seniorengerecht sein sollte und im Obergeschoss die junge Familie mit dem zweieinhalbjährigen Sohn Levin ein Heim findet. Gleichzeitig plante Bruder Tobias Straller einen Anbau an das bestehende Haus, um dort mit seiner Frau Helana und Tochter Mila zu leben. Doch dann kam alles anders. Ihre Ideen wurden völlig über den Haufen geworfen.

Hausbau Kissing Familie Seiler baut ein neues Haus am Ende der Hochstraße in Kissing. Im alten Ortsteil bauen sie am östlichen Ortsrand auf eigenem Grund ein Architektenhaus. Der Friedberger Architekt Hans Hicker hat ein Wohnhaus mit vielen nützlichen Detaillösungen geplant. Im Obergeschoss wohnt die Familie mit Kind, ebenerdig die "Oma". Das alte Wohnhaus wird anschließend für eine weitere Familie modern umgebaut und renoviert. Irmgard Straller (Oma), Nina Seiler und Sohn Levin. Foto: Bernhard Weizenegger

Eine mutige Entscheidung wird gefällt

In ersten Gesprächen mit dem Friedberger Architekten Hans Hicker stellte sich heraus: Dieser geplante Um- und Anbau ist nur sehr schwer zu realisieren und kostet viel Geld. "Und gleichzeitig hätte es nicht das gewünschte Ergebnis gebracht", sagt Hicker. "Wir dachten eher so an eine Villa Kunterbunt, alle unter einem Dach, mit dem Anbau meines Bruders noch", schildert Nina Seiler. Das bestehende Einfamilienhaus mit 191 Quadratmetern mit dem innenliegenden Treppenhaus eignete sich nicht so gut für den Umbau in zwei Wohneinheiten. "Es wäre ein massiver Eingriff gewesen", so Hicker. Die Mutter hätte im Erdgeschoss wieder eine große Wohnung erhalten, wogegen der Familie im Obergeschoss mit den Dachschrägen eine kleinere Wohnfläche zur Verfügung gestanden wäre. Die radikale, aber bessere Lösung: Es wird ein Neubau im Garten für Familie Seiler und Mutter Irmgard. Der Bruder Tobias baut das Elternhaus für sich und seine Familie um. Auf dem etwa 1000 Quadratmeter großen Grundstück war diese Idee realisierbar.

