Familie sucht seit einem Jahr einen Arzt für ihre pflegebedürftige Tochter

Plus Die kleine Tochter der Schobers braucht spezielle Behandlungen. Ohne Gutachten verliert sie ihren Therapie-Platz. Die Kissinger stecken in einem Teufelskreis.

Stolz präsentiert die kleine Sarah* aus Kissing dem Besuch ihre Süßigkeiten. "Das ist ein Hippo", erklärt die 7-Jährige mit einem breiten Lächeln. Schon im ersten Moment ist klar: Das Mädchen mit den schulterlangen, blonden Haaren ist ein aufgewecktes Kind. Auch über das Posieren mit ihren Eltern für ein Foto freut sich. Sie weiß nicht, dass der Anlass des Interviews kein Grund für gute Laune ist. Denn ihre Eltern finden seit einem Jahr keinen Kinderarzt. Dabei braucht die Kleine diesen gleich aus mehreren Gründen.

Vor rund einem Jahr begann eine Odyssee, die die Familie seither in Atem hält. "Da hat uns der bisherige Kinderarzt vor die Tür gesetzt", erinnert sich Vater Karsten Schober. Der Grund: Die Schobers seien seit einem Jahr nicht bei ihm aufgetaucht. "Wir wollten eben nicht wegen jedem Schnupfen einen Termin belegen", erklärt Schober. Damals machte sich das Ehepaar noch keine großen Sorgen. Dann nimmt man eben einen anderen Kinderarzt, hieß es auch aus ihrem Umfeld. Doch damit wurde es bis zum heutigen Tag nichts.