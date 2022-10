Kissing

Fehlt in der Kissinger Geschäftswelt ein Wochenmarkt?

Karl-Heinz und Carola Remitschka fänden einen Wochenmarkt in Kissing eine gute Idee.

Plus Vielfältige Läden, Supermärkte, Hofläden - aber kein Wochenmarkt. Ein Problem für die Kissinger? Das sagen sie zu ihrer Geschäftswelt.

Von Heike Scherer Artikel anhören Shape

Eine Kiste Äpfel, Kartoffeln vom nahen Bauernhof, Bio-Käse aus der Region: Viele schätzen Einkäufe auf dem Wochenmarkt. Kissing hat, anders als etwa Mering und Friedberg, keinen eigenen. Und es bedeute einen enormen Aufwand, einen ins Leben zu rufen, wie Peter Fischer sagt. Er ist Vorsitzender des Vereins Handwerk-Handel-Kissing (HHK), einem Zusammenschluss mehrerer Gewerbetreibender. "Erst müsste man Leute finden, die sich am Markt beteiligen wollen. Dann brauchen die Personal, Stände, einen Anlaufpunkt - und Kunden." Es sei ein Risiko für die Fierantinnen und Fieranten. Insgesamt also schwierig - aber was sagen die Kissingerinnen und Kissinger dazu?

