Sommer, Stimmung, Brunnenfest: Kissing feiert gemeinsam

Nach einem Jahr Pause aufgrund des Juni-Hochwassers im vergangenen Jahr konnte das Brunnenfest in Kissing wieder stattfinden. Bereits am Freitagabend sorgten DJ Egger und DJ Ben mit ihrer Musik für beste Stimmung und eröffneten das Fest stimmungsvoll. Am Samstag wartete ein buntes Programm auf die Gäste: Von eindrucksvollen Auftritten der Showtanzgruppe des SV Mering bis zu spektakulären Taekwondo-Vorführungen der Taekwondo-Schule Kissing-Adelzhausen war für Jung und Alt etwas geboten.

Icon Galerie 84 Bilder Was für ein Auftakt: Kissing feierte am Freitag den Start des beliebten Brunnenfests. Mit am Start war DJ Stefan Egger. Hier gibt es alle Fotos der Party.

„Nach einem fulminanten Start gestern, darf ich sie heute für die Eröffnung des Brunnenfests begrüßen. Letztes Jahr zu dieser Zeit sah der Platz hier leider ganz anders aus und war gefüllt mit Fahrzeugen von Handwerkern. Wir wollen das aber ganz schnell hinter uns lassen und uns auf das heutige Fest freuen“, eröffnete Bürgermeister Reinhard Gürtner das Brunnenfest. Ein besonderer Dank ging dabei an die beteiligten Vereine sowie Ulrike Karsten, die einen Großteil der Organisation übernahm.

Icon Galerie 23 Bilder Auch am Samstag wurde den Besuchern des Kissinger Brunnenfests viel geboten.

Staunen bei den Zuschauern bei der Eröffnung

Im Anschluss sorgten verschiedene Vereine bei der offiziellen Eröffnung für Stimmung und Staunen unter den Besucherinnen und Besuchern. Den Anfang machten die Trachtler aus Mering, Merching und Schmiechen, die mit dem traditionellen Klapptanz für musikalische Unterhaltung sorgten. Danach begeisterte die Showtanzgruppe des SV Mering das Publikum mit abwechslungsreichen Tänzen auf der Bühne. Ein besonderer Höhepunkt waren die Auftritte der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen der Taekwondo-Schule aus Kissing, die unter der Leitung von Thomas Seiler eindrucksvoll verschiedenste Tricks und Übungen präsentierten.

Die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern war ausgezeichnet. Trotz der sommerlichen Temperaturen fanden viele auf den Bänken unter den schattigen Bäumen ein angenehmes Plätzchen, um sich mit einer großen Auswahl an kühlen Getränken zu erfrischen. Die Stadtwerke stellten kostenloses Trinkwasser zur Verfügung. Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Von Steak- und Bratwurstsemmeln über Schupfnudeln bis zu Fischspezialitäten war für jeden Geschmack etwas dabei.

„Es ist eine tolle Veranstaltung mit einem tollen Programm. Für die ganze Familie, egal ob jung oder alt, ist etwas geboten. Ich habe mich sehr gefreut, dass es dieser Jahr wieder stattfinden konnte, da für mich das Brunnenfest wichtig für die Gemeinschaft ist“, erzählt Sylvia Neumann, eine Besucherin aus Kissing.

Buntes Programm für Familien mit Kinder

Auch für Familien mit Kindern gab es ein buntes Mitmachprogramm: Die Bücherei Kissing lud zum Basteln ein, die Fischergilde zum Badeentenfischen. Der Schützenverein Gunzenlee bot Lichtgewehrschießen an, der KSC begeisterte mit Mitmachspielen, Kindersport und einem Mini-Tennisfeld. Glitzertattoos, Bastelaktionen, eine Tischkegelbahn und ein Galgenskelett-Spiel sorgten zusätzlich für Spaß. Die Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg informierte spielerisch über Verkehrssicherheit mit Parcours, Reaktionstests, Glücksrad und mehr.

Icon Vergrößern Familie Fischer auf dem Brunnenfest während einer Mitmachaktion. Foto: Kerem Degirmenci Icon Schließen Schließen Familie Fischer auf dem Brunnenfest während einer Mitmachaktion. Foto: Kerem Degirmenci

„Wir sind wegen unseres ältesten Sohnes da, der einen Auftritt mit der Taekwondo-Schule hatte. Die Veranstaltung ist sehr familienfreundlich und es ist einiges für die Kinder geboten. Wir kommen sehr gerne hier her“, erklärt Vater Stefan Fischer, der mit seiner Familie vor Ort war.

Für Andrea Burghardt aus Kissing war die Eröffnung das Highlight: „Ich war am Freitagabend da und es war super. Es war auch toll, dass DJ Egger dieses Jahr auftreten konnte, nachdem es vor zwei Jahren nicht geklappt hat.“ Über das Fest sagte die Kissingerin: „Es ist für jeden etwas geboten und die Stimmung ist friedlich, aber es ist sehr warm heute.“