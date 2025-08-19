Die Kissinger Jungstörche sind ausgeflogen.

In Kissing freuen sich die vielen Anhänger der Weißstörche, weil den beiden Nachzüglern der Ausflug geglückt ist. Nach Beobachtungen der Nachbarn flog das Geschwisterpaar abwechselnd um den Horst, um gleich wieder auf dem Nest zu landen. Dort lassen sie sich weiter füttern. Die Elternstörche verbringen die Nächte auf den Giebeln der Nachbarhäuser. In wenigen Tagen werden die Jungen selber lernen, was die Äcker und Wiesen im nahen Lechtal an Nahrung bieten. Im Landkreis Aichach-Friedberg sind erstmals seit Jahrzehnten 27 Jungstörche bei zwölf Brutpaaren zu vermelden.

