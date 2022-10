Kissing

18:30 Uhr

Firma will ein Fernwärme-Kraftwerk in Kissing bauen

An der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in Kissing will eine Firma ein Fernwärme-Kraftwerk bauen.

Plus Eine Firma plant, an der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in Kissing ein Fernwärme-Kraftwerk zu errichten. So steht der Gemeinderat dem Vorhaben gegenüber.

Von Anna Katharina Schmid

Ein langes Gebäude, Photovoltaik auf dem Dach, zu beiden Seiten gesäumt von Bäumen: So sehen die ersten Grafiken aus, die eine Kissinger Firma zu ihrem Vorhaben einreichte. Sie beantragte bei der Gemeinde Kissing, einen auf das Vorhaben bezogenen Bebauungsplan auf dem Grundstück an der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße aufzustellen. Die Antragsteller können sich vorstellen, künftig nicht nur private, sondern auch gemeindliche Gebäude mit Energie zu versorgen. Mit ihrem Anliegen treffen die Antragsteller in der Zeit von Energieknappheit einen Nerv - doch einige Fragen sind noch offen.

