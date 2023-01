Fische aus dem Kissinger Paartal sind beliebt im Wittelsbacher Land

Von Heike Scherer - vor 48 Min. Artikel anhören Shape

Peter, Silvia und Marcel Berger beliefern mit ihrem Fischzuchtbetrieb mehrere Restaurants. Im Winter sind die Arbeiten an den Fischteichen sehr beschwerlich.

Gerade in der Winterzeit gibt es auf dem Fischzuchtbetrieb der Familie Berger aus Kissing viel zu tun. An den Teichen, dem Bergersee an der B2 zwischen Mering und Kissing und auf dem Hof sind viele Arbeiten zu erledigen. Außerdem müssen Restaurants beliefert werden und im Hofladen wollen viele Kunden frischen Fisch einkaufen. Peter Berger bespricht mit seinem Sohn Marcel, wie viele Fische sie heute noch schlachten müssen. Die kaltgeräucherten Bachforellen sind fertig und müssen verpackt werden. Vor 50 Jahren begann der bereits verstorbene Ludwig Berger, hobbymäßig Forellen zu züchten. Noch immer heißt sein Betrieb nach ihm: Luggi's Paartalforellen". Sohn Peter übernahm und jetzt ist die dritte Generation mit an Bord. Der Familienbetrieb nimmt seit vielen Jahren am Brunnenfest und am HHK-Weihnachtsmarkt teil. Bis 2019 war er auch beim Meringer Weihnachtsmarkt mit einem Stand vertreten.

