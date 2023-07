Flucht nach Unfall: Unbekannter fährt geparktes Auto an

Ein unbekannter Fahrer kollidiert in Kissing mit einem geparkten Pkw. Dieser wird an mehreren Stellen beschädigt. Der Verursacher flüchtet, die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer Unfallflucht ist es zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 12.50 Uhr, in Kissing gekommen. Dabei beschädigte der Fahrer oder die Fahrerin eines Fahrzeugs in Höhe der Bahnhofstraße 63 einen VW. Dieser war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Unfallflucht in Kissing: 1000 Euro Schaden

Als die Besitzerin zurückkam, stellte sie an der hinteren Stoßstange sowie am linken Rücklicht einen Schaden fest. Dieser wird laut Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)