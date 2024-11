Förderverein des Handballsports Kissing wird 20 Jahre alt

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Handball-Fördervereins in Kissing im Oktober standen Neuwahlen an. Einstimmig wiedergewählt wurden: 1. Vorsitzende Rita Sumperl, 2. Vorsitzender Wolfgang Hirschbeck, Schatzmeisterin Ulrike Abel, Schriftführerin Martina Krüger und Kassenprüfer Gerhard Kupfer Im Rahmen der Mitgliederversammlung überreichte 1. Vorsitzende Rita Sumperl an Wolfgang Hirschbeck, Ulrike Abel und Gerhard Kupfer ein kleines Präsent für 20 Jahre ehrenamtliches Engagement im Vorstand. Auch bedankte sich die 1. Vorsitzende bei allen bisherigen Vorstandsmitgliedern, die in der langen Zeit den Förderverein mit Ideen und Engagement weitergebracht haben. Das Augenmerk des Fördervereins liegt auf der Förderung und Unterstützung der Kinder und Jugendlichen der Handballabteilung des KSC. In Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Handballabteilung werden die jeweils geplanten Projekte besprochen, wie zum Beispiel Zuschüsse zu Trikots und Trainingsbedarf, Schiedsrichter- und Übungsleiter-Ausbildungen, Übernahme von Buskosten, Fahrten zu Turnieren, Geschenke zu Weihnachten etc. Im Rahmen des Heimspieltages in der Kissinger Paartalhalle am vergangenen Samstag lud der Förderverein alle Mitglieder, Zuschauer und Zuschauerinnen ein, mit Ihnen auf 20 Jahre Förderverein anzustoßen.

