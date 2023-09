Fokus auf PV: Die Firma Magherusan in Kissing ist gefragt wie nie

Plus Vor vier Jahren übernahmen Marion und Christoph Lang die Firma Elektrotechnik Magherusan. Mittlerweile hat sich die Firma vergrößert – und musste dafür umziehen.

Der Neubau im Süden Kissings ist die lange ersehnte Vergrößerung der wachsenden Firma Elektrotechnik Magherusan. Der höchste KfW-Standard, Wärmepumpe, PV-Anlage auf dem Dach: "Wir müssen fast keinen Strom selber zukaufen", sagt Marion Lang, die mit ihrem Mann Christoph den Betrieb leitet. Was sie im eigenen Gebäude umsetzen, wird von der Firma zurzeit vielfach nachgefragt. Gerade der Bereich Fotovoltaik boomt. Derzeit allerdings auch die Reparaturen: Nach dem Unwetter sind viele Anlagen beschädigt. Hier machte die PV-Expertin eine interessante Beobachtung.

Den Namen behielt das Ehepaar Lang, als es die Firma im Jahr 2019 übernahm. "Das Unternehmen ist unter Magherusan bekannt, bei vielen Industriekunden hat er einen guten Ruf", sagt Lang. Er geht auf den ehemaligen Geschäftsführer Franz Eduard Magherusan zurück, der die Firma 2005 in Mering gründete. Seitdem ist auch Christoph Lang dabei - und kennt den Betrieb damit in- und auswendig.