Frau stolpert auf dem Gehweg über einen Draht

Leichte Verletzungen zog sich eine Frau aus Kissing nach einem Sturz am Freitagabend zu.

Wie der Draht auf den Gehweg kam und ob er nur so dalag oder gar von Unbekannten gespannt wurde, konnte eine Frau aus Kissing der Polizei nicht sagen. Sie stolperte am Frreitagabend in Kissing in der Pestalozzistraße über den Draht und stürzte. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-1710. (AZ)