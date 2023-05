Frauenunion Kissing spendet für die "Ambulante"

Beim Angebot des Essens auf Rädern sind Investitionen nötig. Da sind die 250 Euro aus Kissing höchst willkommen.

Eine Spende in Höhe von 250 Euro überreichten Michaela Weiß, Gisela Pfeifer und Anneliese Hanel von der Frauen Union Kissing vor kurzem an Stephanie Tomschi von der „Ambulanten“.

„Die Ambulante“ in Mering steht für die Unterstützung bei der Pflege, Versorgung, Betreuung und Begleitung alter und kranker Menschen und trägt dazu bei, dass sie so lange wie möglich gut versorgt und zufrieden in ihrem gewohnten Umfeld leben können und ihre Belastungen, Sorgen und Nöte zusammen mit ihren Familien nicht allein tragen müssen.

Für das Essen auf Rädern braucht die Ambulante neue Transportboxen

Dazu gehört auch die Unterstützung „Essen auf Rädern“, eine wichtige Einrichtung für Senioren, nicht zuletzt durch den täglichen Kontakt mit den Fahrerinnen, der auch ein gewisses Maß an Sicherheit bietet. Für die Umstrukturierung dieses Angebotes für Senioren aus Mering, Kissing und Umgebung sind Investitionen wie z. B. neue Transportboxen und eine nachhaltige Verpackung nötig.

„Die Ambulante“ ist auf Unterstützung durch Spenden angewiesen, und so war die Spende der Frauen Union Kissing ein willkommener Beitrag zur Finanzierung.