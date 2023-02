Kissing

vor 49 Min.

Frischer Wind: Die Wolferseders eröffnen ein neues Restaurant im Rosenhof

Aus der Alten Welt in den Rosenhof: Florian und Lisa Wolferseder eröffnen ein neues Restaurant in Kissing.

Plus Der Rosenhof in Kissing wird ab Mai von neuen Pächtern bewirtet - den Betreibern des Parkstüberls. Für ihr Restaurant dort haben sie viele Pläne.

Von Anna Katharina Schmid Artikel anhören Shape

Frischer Wind bahnt sich für die Gastroszene in der Region an. Noch bewirten die Wolferseders die Alte Welt in Mering - doch bald kehren sie nach Kissing zurück. Denn das Paar, das in Mergenthau das Parkstüberl besitzt, hat sich zu einem großen Schritt entschlossen. "Wir haben ein Angebot bekommen, das wir nicht ablehnen konnten", sagt Lisa Wolferseder. Sie übernehmen den Rosenhof in Kissing und eröffnen darin ein neues Restaurant. Es gibt bereits ein Konzept, ein Öffnungsdatum - und einen Namen.

