Kissing

18:30 Uhr

Frischer Wind im Jugendtreff: Das sind die zwei neuen Mitarbeiter

Plus Die Türen des Jugendtreffs in Kissing sind wieder offen - endlich, wie die Reaktion der Jugendlichen zeigt. Claudia Riedel und Florian Schweda haben viele Pläne.

Von Anna Katharina Schmid

Die zwei hatten mit einem langsamen Start gerechnet. Doch gleich am ersten Tag drängten 60 Jugendliche in den neuen Jugendtreff "Saphir". "Da standen viele schon in den Startlöchern, sie haben uns praktisch überrannt", sagt Claudia Riedel. Sie und Florian Schweda betreuen den Treff bei der Kissinger Paartalhalle, seit drei Wochen stehen die Türen wieder offen. Dass die Räume ein Jahr verwaist und die Jugendarbeit in der Gemeinde stillstand, merken die beiden. "Im Gespräch mit den Jugendlichen hören wir öfter: Endlich hat der Treff offen, endlich wird etwas für uns gemacht."

