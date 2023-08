Kissing

06:15 Uhr

Frisches Gemüse direkt vom Feld: Hier kann gepflückt werden

Plus In Kissing kann man auf dem Selbstbedienungsfeld von Lena Häckl und Alexander Gastl Gemüse selber ernten. Das Projekt startete vor einem Jahr - und kommt gut an.

Von Lara Bolz Artikel anhören Shape

Letztes Jahr hatte Alexander Gastl die Idee für ein Gemüsefeld in Kissing. Angepflanzt hat er Salat, Kohlrabi, Fenchel, Blumenkohl und Brokkoli - und die Nachfrage war groß. "Ich war ganz überrascht, wie gut das Feld angekommen ist. Es kam sehr positives Feedback zurück", so Gastl. Bedienen kann sich jeder, der will, am Selbsterntefeld in Kissing in der Nähe der Paartalhalle. Mit dem geernteten Gemüse von den anderen Feldern werden auch Supermärkte und Gaststätten in der näheren Umgebung beliefert. Hinter dem Projekt stehen zwei junge Menschen. Warum Gurken nicht funktionierten - und heuer exotische Früchte auf dem Feld eingezogen sind.

Mittlerweile betreiben sie gemeinsam zwei Felder in Kissing und ein weiteres in Sirchenried, diese sind jedoch nicht zum Selbstpflücken. "Das Gemüsefeld ist eigentlich nur ein Hobby", sagt die 21-jährige Lena Häckl, ausgebildete Landwirtin. Und dennoch stecken beide sehr viel Liebe und Energie in das Projekt. "Jeden Tag kümmern wir uns um die Felder. Das beansprucht schon an die ein bis zwei Stunden am Morgen." Die Pflanzen für die Felder kaufen sie bei einem Händler in Augsburg. Von April bis November müssen die Felder gepflegt werden. Unterstützt werden die zwei von ihren Familien, ansonsten machen sie alles alleine.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen