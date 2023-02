Kissing

Fünf Betrunkene schlägern sich - einer zückt ein Messer

Mit vier Streifenwagen und einem Diensthund rückte die Polizei am frühen Samstag zu einer Schlägerei in Kissing an.

In einer Schlägerei endet eine durchzechte Nacht in der Arbeiterunterkunft in der Kissinger Industriestraße. Vier Polizeistreifen plus Diensthund sorgen für Ruhe.

Vier Streifenwagen und ein Diensthund rückten am frühen Samstagmorgen in der Arbeiterunterkunft in der Kissinger Industriestraße an. Fünf Männer hatten dort laut Polizei die Nacht durchzecht und waren dann in Streit geraten. Einer von ihnen zückte schließlich ein Messer und versprühte Pfefferspray. Die anderen konnten ihn überwältigen; dabei trugen allerdings einige Beteiligte Körperverletzungen davon. Gegen fünf Uhr morgens war die Lage dann durch den Polizeieinsatz beruhigt. Polizei über Schlägerei in Kissing: Der Auslöser ist unklar Laut Polizei waren die Männer zwischen Anfang 20 und Anfang 50 und hatten zwischen etwa 0,7 und fast drei Promille Alkohol intus. Wer den Streit begonnen hatte bzw. um was es eigentlich ging, ließ sich, so die Friedberger Dienststelle auf Nachfrage, auch aufgrund von Sprachproblemen nicht mehr klären. Alle Beteiligten erwarten Strafanzeigen wegen diverser Delikte. (kru)

